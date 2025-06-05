Comú d'Escaldes
Tres torres més al Clot d'Emprivat
Els edificis ocuparan una illa on hi ha un parc infantil i un aparcament comunal
Al Clot d'Emprivat hi haurà tres torres més. Els edificis es construiran a la parcel·la situada entre el passatge Arnaldeta de Caboet, les avingudes Consell de la Terra i Nacions Unides i el carrer Copríncep François Mitterrand. En aquesta illa hi ha actualment un aparcament comunal de 72 places i un parc infantil. El comú rebrà una planta (132 places) de l'aparcament subterrani que es construirà a canvi de la dació d'una part dels tributs i la cessió econòmica, segons s'ha explicat a la sessió de comú d'Escaldes celebrada aquesta tarda. Els promotors havien d'abonar 6,9 milions per tributs i cessió i 5,7 milions es cobriran amb la planta de pàrquing i 1,2 milions es pagaran en recollir la llicència d'edificació.
El projecte va entrar al comú abans de l'aprovació, el gener del 2024, de la darrer suspensió de llicències urbanísiques, encara vigent. Un dels propietaris construirà una torre i alliberarà el 50% del terreny per a ús públic. L'altre n'alçarà dues i en cedirà el 64%. Rosa Gili ha remarcat en la sessió de comú que no va ser el seu equip comunal el que va tirar endavant la normativa que va permetre la construcció de les torres, sinó els seus predecessors. Gili ha destacat que amb el canvi del Pla d'Urbanisme que es va impulsar amb ella com a cònsol es podrà "mantenir el parc infantil existent i una zona verda per al gaudi de la ciutadania".