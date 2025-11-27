Experiència immersiva
Tret de sortida a l’experiència de realitat virtual ‘Fairy Tales, La Ciutat dels Contes’
Començarà demà, juntament amb el Poblet de Nadal
'Fairy Tales. La Ciutat dels Contes' és la primera experiència immersiva que té lloc a Andorra i es posa en marxa el divendres 28 de novembre, juntament amb el Poblet de Nadal d'Andorra la Vella. Aquesta activitat permetrà a famílies i visitants endinsar-se en un món de fantasia inspirat en contes clàssics com Hansel & Gretel, Aladdin, Pinotxo i molts més.
L'experiència està promoguda per l'empresa andorrana blit.studio i compta amb el patrocini del comú d'Andorra la Vella i Myandbank.
Aquesta aventura és un viatge interactiu de 25 minuts amb capacitat per a 45 participants simultanis, pensat per a públic a partir de 6 anys i sense límit d'edat, i en quatre idiomes. L'espai també serà accessible per a persones amb mobilitat reduïda.
Els assistents s'endinsaran en la cerca de l'àvia Valentina, perduda a la mítica Ciutat dels Contes, en una travessa plena de simbolisme, emocions i màgia visual que recupera l'essència dels contes de la nostra infància.
'Fairy Tales. La Ciutat dels Contes' forma part de la programació del Poblet de Nadal d'Andorra la Vella i es podrà viure a la sala Consòrcia del Centre de congressos fins al 5 de gener.
Les entrades es poden adquirir a blit.studio/fairytales i també a la web andorralavella.ad/nadal.