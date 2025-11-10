Andorra la Vella
Experiència de realitat virtual immersiva inspirada en contes clàssics durant el Nadal
L'aventura interactiva s'ofereix per a majors de 6 anys
La sala Consòrcia del Centre de Congressos d’Andorra la Vella serà l’escenari de Fairy Tales. La Ciutat dels Contes, una experiència de realitat virtual immersiva i multiusuari que formarà part de la programació del Poblet de Nadal. L’activitat estarà disponible del 28 de novembre al 5 de gener, coincidint amb els horaris d’obertura del Mercat de Nadal, segons han anunciat avui els impulsors de la iniciativa.
La proposta, impulsada per l’empresa d'Andorra blit.studio amb el suport del comú i Myandbank, oferirà una travessa interactiva de 25 minuts, amb capacitat per a 45 participants simultanis, disponible en quatre idiomes i oberta a públic a partir de 6 anys. L’espai serà accessible per a persones amb mobilitat reduïda.
Els impulsors de l'activitat expliquen que els visitants es veuran immersos en una recerca per trobar l’àvia Valentina, desapareguda a la mítica Ciutat dels Contes, a través d’un recorregut ple de referències a històries clàssiques com Hansel & Gretel, Aladdin o Pinotxo.
Les entrades es poden adquirir al web de l'empresa i al del comú d'Andorra la Vella, amb descomptes per a la compra anticipada en línia.