Temporada d'esquí
Ordino Arcalís avança una setmana l’obertura i inaugura la temporada 2025-2026
Durant avui i demà, el forfet de dia té un preu especial de 35 euros, disponible exclusivament a les taquilles de L’Hortell
Ordino Arcalís ha obert avui oficialment la temporada d’hivern 2025-2026, una setmana abans del previst gràcies a les darreres nevades i a la intensa feina dels equips tècnics. La data inicial d’obertura estava fixada per al 5 de desembre, però les condicions favorables han permès habilitar ja les primeres pistes.
Per començar, estan operatius el telecadira desembragable de sis places de la Coma, el Telecabina de Tristaina i el teleesquí Orris, així com diverses pistes de l’àrea de la Coma. L’estació ampliarà progressivament el domini esquiable a mesura que el temps ho permeti. Les previsions apunten a noves precipitacions i a temperatures ideals per continuar produint neu de cultiu.
Durant avui i demà, el forfet de dia té un preu especial de 35 euros, disponible exclusivament a les taquilles de L’Hortell. El preu s’anirà ajustant conforme augmenti el nombre de pistes obertes. Els posseïdors de qualsevol Forfet de Temporada de Grandvalira Resorts —Andorra Pass, Nord Pass, Mountain Pass o Forfet Extraescolar— poden accedir des d’avui mateix a les instal·lacions.
L’obertura anticipada inclou també l’activació de serveis com el Restaurant La Coma, el Fast Food La Coma, la cafeteria de L’Hortell, l’escola d’esquí i les botigues de lloguer de material.
Amb aquest avançament, Ordino Arcalís torna a ser, un any més, la primera estació del país en iniciar la temporada, reafirmant la seva reputació per la qualitat de la neu i la seva ubicació privilegiada a les valls d’Ordino.