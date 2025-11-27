Temporada d'esquí

Ordino Arcalís avança una setmana l’obertura i inaugura la temporada 2025-2026

Durant avui i demà, el forfet de dia té un preu especial de 35 euros, disponible exclusivament a les taquilles de L’Hortell

Pistes d'Ordino Arcalís amb vista de dro
Redacció
Andorra la Vella

Ordino Arcalís ha obert avui oficialment la temporada d’hivern 2025-2026, una setmana abans del previst gràcies a les darreres nevades i a la intensa feina dels equips tècnics. La data inicial d’obertura estava fixada per al 5 de desembre, però les condicions favorables han permès habilitar ja les primeres pistes.

Per començar, estan operatius el telecadira desembragable de sis places de la Coma, el Telecabina de Tristaina i el teleesquí Orris, així com diverses pistes de l’àrea de la Coma. L’estació ampliarà progressivament el domini esquiable a mesura que el temps ho permeti. Les previsions apunten a noves precipitacions i a temperatures ideals per continuar produint neu de cultiu.

Els telecadires de la pista d'esquí de la Coma, d'Ordino Arcalís

Durant avui i demà, el forfet de dia té un preu especial de 35 euros, disponible exclusivament a les taquilles de L’Hortell. El preu s’anirà ajustant conforme augmenti el nombre de pistes obertes. Els posseïdors de qualsevol Forfet de Temporada de Grandvalira ResortsAndorra Pass, Nord Pass, Mountain Pass o Forfet Extraescolar— poden accedir des d’avui mateix a les instal·lacions.

L’obertura anticipada inclou també l’activació de serveis com el Restaurant La Coma, el Fast Food La Coma, la cafeteria de L’Hortell, l’escola d’esquí i les botigues de lloguer de material.

Amb aquest avançament, Ordino Arcalís torna a ser, un any més, la primera estació del país en iniciar la temporada, reafirmant la seva reputació per la qualitat de la neu i la seva ubicació privilegiada a les valls d’Ordino.

Una altra perspectiva de la pista d'esquí d'Ordino Arcalís que obra vaui

