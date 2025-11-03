Ordino
Ordino Arcalís tanca la temporada d’estiu-tardor amb 70.000 visitants
El mirador s’ha consolidat com un dels principals atractius turístics del país, amb gairebé 400.000 visitants des de la seva inauguració el 2021
Ordino Arcalís ha tancat aquest diumenge la seva temporada d’estiu-tardor més llarga de totes les estacions de Grandvalira Resorts, després d’una activitat que s’ha estès des del 7 de juny fins al 2 de novembre. Durant aquests mesos, 70.000 visitants han gaudit de la Vall d’Ordino, declarada Reserva de Biosfera per la UNESCO, i de les espectaculars vistes des del Mirador Solar de Tristaina.
El mirador, situat a 2.700 metres d’altitud, s’ha consolidat com un dels principals atractius turístics del país, amb gairebé 400.000 visitants des de la seva inauguració el 2021.
A més, l’estació ha continuat potenciant el turisme actiu i sostenible, amb activitats de senderisme, ciclisme i rutes guiades dels Grandvalira Mountain Guides, incloent la sortida del sol des del Mirador i una nova ruta circular pels Estanys de Tristaina.
El Refugi de Sorteny, obert tot l’any, també ha registrat un augment de pernoctacions, consolidant-se com a punt clau per als excursionistes.
Amb la temporada estiuenca finalitzada, Ordino Arcalís ja prepara la nova temporada d’hivern, amb l’obertura de pistes d'esquí, prevista per al 5 de desembre, si la meteorologia ho permet.