ANDORRA LA VELLA
L’aparcament Vinyes demanda la constructora de la plaça del Poble
L’empresa reclama una indemnització per les pèrdues provocades pel tancament de places, les tasques de neteja i la refacció de la impermeabilització
Vinyes Patrimonial, l’empresa propietària i explotadora de l’aparcament Vinyes, va entrar ahir a la Batllia una demanda contra la constructora i l’asseguradora de les obres de la plaça del Poble. La societat els reclama una indemnització per compensar les pèrdues provocades pel tancament de places d’aparcament arran de filtracions causades suposadament pels treballs de remodelació de la plaça, així com per les tasques de neteja que hi ha hagut de fer per retirar l’aigua i la humitat. La patrimonial, a més, els exigeix que refacin la impermeabilització de l’espai. Aquesta mateixa setmana també entrarà la mateixa demanda contra el comú d’Andorra la Vella, part adjudicadora de les obres.
Un informe pericial de la companyia asseguradora de l’aparcament Vinyes atribueix clarament la responsabilitat dels danys materials provocats per les filtracions sobre la infraestructura en el comú de la capital, com a impulsor de les obres de remodelació de la plaça del Poble, i l’empresa constructora, encarregada d’executar els treballs.
Vinyes Patrimonial atribueix la causa de les filtracions a les obres
Segons Vinyes Patrimonial, l’aparcament va patir les primeres filtracions d’aigua procedents de la coberta plana de l’edifici el 23 de juny, entre la tarda i el vespre. La causa del problema, manté la societat, va ser l’aïllament deficient de les obres de la plaça del Poble.
Dos dies després, l’empresa va demanar a la corporació que s’aturessin immediatament les obres i que es fessin els treballs d’urgència que fossin necessaris per restablir les condicions adequades d’aïllament i impermeabilització de la plaça amb l’objectiu d’evitar noves filtracions. El comú va respondre-li que la plaça estava totalment impermeabilitzada, apuntava que el més probable era que l’aigua sortís del tub de desguàs de la canal i afirmava que caldria que l’empresa constructora encarregada de les obres de la plaça i Vinyes Patrimonial es posessin en contacte per revisar el tub i, si s’esqueia, reparar-lo.
En una nova carta al comú datada del 3 de juliol, Vinyes Patrimonial va tornar a requerir al comú que es fessin els treballs d’urgència necessaris per aturar les filtracions. Aquesta carta no va tenir resposta de la corporació de la capital, tot i que la societat sí que va mantenir contactes amb l’empresa constructora encarregada de les obres de la plaça i amb tècnics del comú. Els problemes a l’aparcament Vinyes, però, no es van aturar. El 23 de juliol van produir-se danys a la planta set del pàrquing per filtracions procedents de la coberta. Dimarts 19 d’agost la pluja va tornar a provocar una entrada d’aigua a l’aparcament. El mateix va passar el 9 de setembre, el cap de setmana del 13 i el 14 de setembre i el 27 de setembre.