Ordino entrega 538 euros a UNICEF recaptats durant la Mostra Gastronòmica
El fons es destinarà a projectes d'emergència alimentària infantil
El comú d’Ordino ha lliurat aquest matí un xec solidari de 538,84 euros a UNICEF Andorra, provinents de la 33a Mostra Gastronòmica. L’import recollit prové de l’1% de la venda de tiquets de la Mostra, de les vendes al Saló Gourmet i de la totalitat de la recaptació del Gastrolab.
Redacció
La cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, ha estat l’encarregada d’entregar el xec a la directora executiva d’UNICEF Andorra, Damaris Castellanos, en un acte on també ha estat present Toni Coromines, representant de l’empresa Menja’t, coorganitzadora de l’esdeveniment.
Coma ha destacat la voluntat del comú de compartir l’èxit de la Mostra amb una entitat de referència com UNICEF, i ha posat en valor el paper de les ONG en la lluita contra les mancances socials, tot apuntant que "en societats modernes i avançades com la nostra encara hi ha necessitats, i organismes com UNICEF n’esdevenen un pilar essencial".
UNICEF Andorra ha agraït el gest i ha anunciat que els fons es destinaran a projectes d’emergència alimentària a través del seu mecanisme de "recurs flexible", que permet actuar amb rapidesa i eficiència en situacions de crisi que afecten infants arreu del món.