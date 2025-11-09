ORDINO
La Mostra Gastronòmica fa el ple amb 450 entrades exhaurides
Una vintena de restaurants, 13 d’Andorra i set de Catalunya, participen en l’esdeveniment
La 33a edició de la Mostra Gastronòmica d’Andorra i Pirineus ha exhaurit les entrades. Ho va anunciar ahir al migdia la cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, en la inauguració del Saló Ordino Gourmet. En aquesta Mostra participaran una vintena de restauradors, set dels quals de Catalunya, i 450 comensals. Dos dels establiments, l’Ibaya, de Soldeu, i la Fonda Xesc, de Gombreny, tenen estrella Michelin.
Coma va destacar que cada any l’organització de l’esdeveniment gastronòmic intenta “que hi hagi alguna novetat per introduir”. Tot i això, també va apuntar que és important mantenir el format, que de moment “és el que funciona”. El producte protaginista d’aquest any és el vi. En aquesta línia, al llarg del cap de setmana s’han organitzat degustacions de plats cuinats amb aquest producte. A més, diversos viticultors del país i de Catalunya exposaran i presentaran els seus productes al públic. Avui al migdia, al dinar de la Mostra, l’INCAVI (l’Institut Català de la Vinya i el Vi) serà l’encarregat de fer les propostes de maridatge per acompanyar els plats dels restauradors.
Emergents
El Gastrolab, situat aquest any a la sala La Buna, va dedicar la jornada el mnigdia d’ahir a dos cuiners emergents del país: Josep Moráguez, xef del restaurant l’Ensegur, d’Ordino, i Sofia Sarasqueta, cap de rebosteria del restaurant Ibaya, de Soldeu. Els assistents van tenir l’oportunitat de conèixer de prop el savoir faire dels dos joves restauradors. A la tarda s’hi van organitzar tastos i tallers. Avui al matí els alumnes de cuina del Lycée Comte de Foix hi oferiran un curs de cuina dolça i salada per a infants. Els tallers tenen un preu de dos euros.
La quinzena de parades de productes del Saló Ordino Gourmet s’han ubicat aquest any al centre històric d’Ordino per “obrir-les al poble”. Aquesta decisió també pretenia revalorar l’entorn i donar-lo a conèixer entre els visitants. La cònsol major va recordar que en edicions anteriors el mercat havia estat sota cobert. Coma va obrir la porta a fer marxa enrere en el futur, tenint en compte que al novembre pot ploure i fer fred i, per consegüent, passejar pel carrer pot fer-se desagradable.
Al mercat, els visitants poden trobar productes artesans com vins, embotits, formatges, mel i altres elaboracions locals, tots ells representatius de la riquesa gastronòmica del Principat i de Catalunya.