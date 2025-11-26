Andorra la Vella

L’Abril i l’Ilian seran els infants encarregats d’encendre les llums del Mercat de Nadal

Els dos infants escollits pels menairons donaran el tret de sortida a la desena edició

El Mercat de Nadal d'Andorra la Vella.Arxiu

La desena edició del Poblet de Nadal d’Andorra la Vella arrencarà divendres. L’acte central serà l’encesa del sostre de llums a la plaça del Poble, a càrrec de l’Abril i l’Ilian, els infants escollits pels menairons, juntament amb els cònsols, el cap de Govern i el síndic general. L’esdeveniment inclourà espectacles, música i la participació dels fallaires d’Andorra la Vella.

El Poblet arriba amb novetats com el Trenet dels Desitjos, el Laberint del Parc Central per a joves i l’experiència de realitat virtual “La Ciutat dels Contes”, al Centre de Congressos. També s’hi mantindran clàssics com el Mercat de Nadal, la pista de gel, el Carrusel, el Tió de Nadal i els espectacles itinerants de cada dissabte.

El comú també informa que ja estan obertes les inscripcions per a la vuitena cursa El Petit Santa Claus, que se celebrarà el 20 de desembre.

