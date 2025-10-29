Andorra la Vella
El Poblet de Nadal tindrà un trenet que recorrerà la part alta de Mertixell
La desena edició se celebrarà del 28 de novembre al 5 de gener
La plaça del Poble d'Andorra la Vella acollirà la 10a edició del Poblet de Nadal del 28 de novembre al 5 de gener. Com cada any, l'esdeveniment s'obrirà amb l'encesa de llums conjunta entre la capital i Escaldes-Engordany el mateix 28 de novembre a les sis de la tarda. El programa manté el format de les edicions anteriors, però hi afegeix diverses novetats. El Trenet dels Desitjos recorrerà la part alta de l'avinguda Meritxell. A la sala Consòrcia del Centre de Congressos la Ciutat dels Contes transformarà l'espai en una experiència immersiva de realitat virtual. A la plaça Guillemó hi haurà l'Arbre dels Desitjos i el Carrusel de Nadal, una atracció pensada per a infants de dos a set anys. I, al Parc Central, es muntarà un laberint per al públic jove.
El comú ha fet una inversió d'uns 400.000 euros en el Poblet. Una altra novetat és que la cloenda amb focs artificials es farà amb petards menys sorollosos "perquè tothom pugui gaudir-ne", segons ha explicat avui al matí en roda de premsa la cònsol menor, Olalla Losada.