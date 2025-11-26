Escaldes-Engordany
Caldea rep el segell de qualitat d’Amazon en el procés de transformació digital
El centre d’oci termal avança en la renovació tecnològica
Caldea afronta una nova etapa en el seu projecte de transformació integral amb la substitució dels vidres de la torre, pas previ a la construcció del futur hotel, i una renovació profunda a nivell digital. En aquest sentit, el centre d’oci termal ha rebut el segell de qualitat d’Amazon per la nova arquitectura tecnològica dissenyada en aquesta fase prèvia, d’acord amb els criteris del Well-Architected Tools d’Amazon Web Services (AWS).
La futura infraestructura digital destaca per ser una solució innovadora, escalable i segura, basada en serveis al núvol, automatització intel·ligent i optimització de processos. El director de Caldea, Miguel Pedregal, ha subratllat la importància d’aquest reconeixement: "Aquest assoliment reflecteix el nostre compromís amb la transformació digital i la innovació, situant-nos com a referents en el disseny d’ecosistemes capaços de respondre als estàndards més exigents a escala global".
Per obtenir aquest reconeixement, Caldea ha hagut de complir diversos requisits fixats per AWS: innovació tecnològica per resoldre reptes complexos, escalabilitat i resiliència, seguretat i compliment normatiu, optimització de costos i eficiència, impacte empresarial i sostenibilitat, seguint els pilars del Well-Architected Framework.
Blanca Castellví