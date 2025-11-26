BOPA
Andorra la Vella adjudica les obres del talús de la Comella per 251.000 euros
El termini d'execució dels treballs és de cinc mesos
El comú d'Andorra la Vella ha adjudicat les obres d'estabilització del talús de la carretera de la Comella, en el tram comprès entre el punt quilomètric 4,500 i 4,710, per 251.383,04 euros a l'empresa Inacces, SL. Unes obres que el comú havia previst destinar-hi 360.000 euros, segons el concurs que es va convocar el mes d'agost. Tal com surt publicat avui al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), el termini d'execució dels treballs és de cinc mesos.
L’actuació respon a la necessitat de garantir la seguretat viària i prevenir possibles despreniments en un dels accessos més transitats de la parròquia. Els treballs inclouran diferents tècniques d’estabilització adaptades a les característiques de cada zona per reforçar la contenció del terreny i millorar la durabilitat de la via, com són el sanejament de les zones de talús i la instal·lació de xarxes de triple torsió i eslingues. Al llarg dels darrers anys s’han produït episodis de despreniments en aquesta carretera.
PARRÒQUIES
