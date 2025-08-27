ANDORRA LA VELLA
El comú invertirà 360.000 euros en l’estabilització d’un talús a la Comella
El comú ha convocat un concurs nacional per adjudicar les obres d’estabilització d’un talús de la carretera de la Comella, en el tram comprès entre el punt quilomètric 4,500 i el 4,710. El concurs s’ha aprovat amb una previsió de despesa de 360.000 euros, que es finançaran amb càrrec al pressupost comunal del 2025.
L’actuació respon a la necessitat de garantir la seguretat viària i prevenir possibles despreniments en un dels accessos més transitats de la parròquia. Els treballs inclouran diferents tècniques d’estabilització adaptades a les característiques de cada zona per reforçar la contenció del terreny i millorar la durabilitat de la via, com són el sanejament de les zones de talús i la instal·lació de xarxes de triple torsió i eslingues. Al llarg dels darrers anys s’han produït episodis de despreniments en aquesta carretera.