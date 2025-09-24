ANDORRA LA VELLA / ESCALDES-ENGORDANY
Els comuns controlaran la població de coloms mitjançant pinso esterilitzador
Els comuns d’Andorra la Vella i d’Escaldes-Engordany han acordat llançar un concurs nacional per adjudicar, en la modalitat d’arrendament, el subministrament de sis dispensadors de pinso esterilitzador destinats al control de la població de coloms a les dues parròquies.
El termini per presentar ofertes per a aquesta licitació, convocada pel comú de la capital i que té un pressupost estimatiu de 58.000 euros anuals, finalitzarà el 24 d’octubre.
La iniciativa té com a objectiu reduir progressivament la reproducció dels coloms en zones urbanes, mitjançant un sistema respectuós i sostenible. Els dispensadors, que distribuiran blat de moro tractat amb el fàrmac inhibidor de la fecundació, s’ubicaran en punts estratègics establerts a partir de l’estudi de cens de les aus: quatre a Andorra la Vella i dos a Escaldes-Engordany.