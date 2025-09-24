ANDORRA LA VELLA / ESCALDES-ENGORDANY

Els comuns controlaran la població de coloms mitjançant pinso esterilitzador

Coloms en un carrer de la capital.

Coloms en un carrer de la capital.Comú d'Andorra la Vella

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Els comuns d’Andorra la Vella i d’Escaldes-Engordany han acordat llançar un concurs nacional per adjudicar, en la modalitat d’arrendament, el subministrament de sis dispensadors de pinso esterilitzador destinats al control de la població de coloms a les dues parròquies.

El termini per presentar ofertes per a aquesta licitació, convocada pel comú de la capital i que té un pressupost estimatiu de 58.000 euros anuals, finalitzarà el 24 d’octubre.

La iniciativa té com a objectiu reduir progressivament la reproducció dels coloms en zones urbanes, mitjançant un sistema respectuós i sostenible. Els dispensadors, que distribuiran blat de moro tractat amb el fàrmac inhibidor de la fecundació, s’ubicaran en punts estratègics establerts a partir de l’estudi de cens de les aus: quatre a Andorra la Vella i dos a Escaldes-Engordany.

tracking