Solidaritat
Casa Comuna de Sant Julià s’il·lumina de blau pel Dia Mundial de la Infància
Dissabte s'organitzarà la caminada contra el càncer
El color blau ja il·lumina la casa comuna de Sant Julià de Lòria. El comú ha decidit fer aquest acte per reivindicar els drets dels infants, ja que aquest dijous 20 de novembre se celebra el Dia mundial de la infància. L'activitat, que s'emmarca dins del programa la 'Setmana de la infància' que està portant a terme la corporació, té per objectiu reivindicar i recordar "que els infants tenen veu i la seva veu compte", ha declarat la consellera de Social del comú lauredià, Eva Ramos. El color blau, que es considera el color dels infants, estarà present a la façana de l'edifici fins a les 12 de la nit. Després d'il·luminar la façana, la cantant Roser Puigbò ha cantat un parell de cançons per acabar d'amenitzar la vetllada.
Les activitats de la Setmana de la infància s'allargaran fins al cap de setmana. Demà hi ha previst el contacontes i la projecció del curtmetratge 'Salvatges' a càrrec d’Ull Nu, mentre que el dissabte s'organitzarà la caminada contra el càncer amb l'objectiu de recaptar fons, que aniran destinats per la recerca d'aquesta malaltia. La iniciativa va ser una proposta que van demanar els joves de la parròquia en el consell d'infants. De moment ja hi ha uns 200 inscrits, tal com han explicat des de la corporació.