Concienciació als més petits
Sant Julià celebra per primer cop la setmana de la infància amb activitats per a totes les edats
Neix amb la voluntat de ponderar els drets dels menors i promoure hàbits de vida saludables, tot coincidint amb el dia Mundial de la Infància
Del 17 al 22 de novembre, Sant Julià de Lòria acollirà una nova edició de la setmana de la Infància, un programa d’activitats que combina educació, creativitat i solidaritat, amb l’objectiu per fer valdre els drets dels infants i promoure hàbits de vida saludables. Sota el lema “Ens avancem al càncer infantil”, la setmana inclourà tallers, contacontes, xerrades i activitats artístiques destinades a famílies i escoles.
El tret de sortida a la festa el donarà avui el consell d'infants i la signatura del memoràndum de Ciutats Amigues de la Infància i entre les propostes més destacades es troba el taller de sexualitat anomenat "Parlem-ne a casa", el taller d'aromateràpia familiar i el contacontes "Els drets dels infants". Al llarg d'aquests dies també es projectarà el curtmetratge "Salvatges"i l'encesa de llums pel Dia Mundial de la Infància, que és el dijous 20 de novembre, amb l'actuació de Roser Puigbó.
El dissabte 22 de novembre se celebrarà la tradicional Caminada Solidària “Avança’t al càncer”, de 3,2 km i nivell fàcil, destinada a recaptar fons per a la investigació del càncer infantil.
La jornada inclourà activitats lúdiques i tallers infantils a la plaça de la Germandat, com la Orkestrònia, l’espai bebès, el Happy Market, jocs en grup i una actuació del Cor Rock d’Encamp.