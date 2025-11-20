Participació
Andorra la Vella constitueix el desè Consell d’Infants davant de 250 alumnes
La primera data de ple serà el 20 de març amb la sessió de debat i votació de les propostes
El Consell d'infants d'Andorra la Vella dona el tret de sortida a la desena edició davant de dos-cents cinquanta alumnes de 5è de primària dels sis centres de la parròquia. Un acte especial, tal com ha destacat la cònsol menor d'Andorra la Vella, Olalla Losada, "per a commemorar aquest desè aniversari". Segons Losada, "normalment, la sessió constituent es fa a la sala del Consell de comú, i la resta d'alumnes que no són consellers i conselleres no participen d'aquesta sessió" i "vam voler incloure'ls" per a aquest aniversari.
La cita, celebrada aquest matí al Centre de Congressos, ha coincidit amb el dia mundial de la Infància i es realitza en col·laboració amb Unicef. Els centres que han participat han estat l'escola andorrana d'Andorra la Vella, l'escola francesa d'Andorra la Vella, el Col·legi Sant Ermengol, el British College of Andorra, l'escola francesa de Santa Coloma i el col·legi Maria Janer. L'acte ha comptat també amb la presència de la consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà, Maria Nazzaro.
Losada ha posat en relleu que durant aquests anys ja s'han realitzat fins a un total de 65 propostes i han passat més de 180 consellers. Una de les propostes que han sortit d'altres edicions, tal com ha posat en relleu la cònsol menor, ha estat la de la instal·lació de les figures del 'Pau i la Laia', que vigilen els passos de vianants que estan a prop de centres escolars de la capital.
L'escola francesa de Santa Coloma, per exemple, ha proposat una reestructuració del parc que "hi ha al costat de la nostra escola". Les conselleres del centre han destacat que "aquest parc no està adaptat als nens que hi van" i que seria millor comprar una infraestructura per a joves "d'entre sis i dotze anys". Per la seva part, des del British School han suggerit "crear un parc infantil interior amb llibreria i cafeteria", ja que a "Andorra fa molt de fred" i "neva molt".
A l'acte, on s'ha anomenat de manera oficial als dotze consellers per a aquest curs 2025-2026, també s'ha presentat el calendari que tindran els nens i nenes. La primera data serà el 20 març, que és quan tindrà lloc la sessió de debat on es presentaran i triaran de manera definitiva quines propostes es duran a terme des del comú. D'igual manera, el 28 d'abril es farà la trobada dels consells participatius de la parròquia i comptarà amb la presència del consell dels joves, el de la gent gran i els consellers del comú. Finalment, el 5 de juny serà la festa de cloenda a l'estadi comunal. L'acte ha conclòs amb un concert de la ProleBand.
Notícia pendent d'ampliació.