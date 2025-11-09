Andorra la Vella
Les figures infantils ‘Laia’ i ‘Pau’ reforcen la seguretat viària als entorns escolars
El comú ha instal·lat set personatges en punts estratègics dels camins escolars per conscienciar els conductors
El comú d’Andorra la Vella ha completat la instal·lació de set figures infantils d'1,50 cm d'alçada als entorns escolars de la parròquia, amb l’objectiu de reforçar la seguretat viària i conscienciar els conductors sobre la necessitat de reduir la velocitat dins del centre urbà. Les figures, anomenades Laia i Pau, representen una nena i un nen a punt de travessar un pas de vianants i es poden visualitzar des de lluny, fins i tot des de l’interior dels vehicles. Estan situades en punts estratègics dels camins escolars, com al carrer Bisbe Príncep Iglesias, prop del col·legi Sant Ermengol; al carrer Ciutat de Valls; a l’avinguda d’Enclar, prop de l’Escola Andorrana; al col·legi Mare Janer i al carrer de les Escoles, prop de l’Escola Francesa de Santa Coloma.
El projecte sorgeix de les propostes presentades pel Consell d’Infants durant el curs 2023-2024 per millorar la seguretat dels camins escolars. Les mesures proposades incloïen la renovació de la senyalització vertical. El conseller de Circulació i Aparcaments, Xavier Surana, ha destacat que “aquestes figures tenen un efecte directe sobre els conductors: quan veuen la imatge d’un nen a punt de creuar, redueixen la velocitat instintivament. És un reforç visual que complementa les mesures de seguretat i els elements educatius ja existents”.
La consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà, Maria Nazzaro, ha remarcat que “les figures ajuden a generar un entorn més segur i educatiu. Els infants veuen que la seva seguretat és prioritària, i alhora la comunitat pren consciència de la importància de respectar els camins escolars”.