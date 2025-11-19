Festivitat
El 'Neret' del Poblet de Nadal d'Andorra la Vella comptarà amb 72 actuacions
La majoria dels concerts estaran representats per artistes del país
El 'Neret' del Poblet de Nadal d'Andorra la Vella comptarà amb més de setanta actuacions, la majoria d'elles amb artistes del país. Així ho ha anunciat la cònsol menor, Olalla Losada, en l'acte de presentació de l'esdeveniment celebrat aquest dimecres. Per a Losada, el 'Neret' s'està consolidant com un lloc creat "perquè tot aquest talent que tenim emergent i no emergent al país" tingui "un espai per a mostrar el que fan". En total, el comú ha organitzat 72 actuacions que es divideixen en 30 concerts i 42 sessions de DJ.
El cap d'àrea de Cultura del comú d'Andorra la Vella, Jan Cartes, ha assenyalat que com a novetat enguany actuaran al 'Neret' Eugenia Correia i Júlia Sart, dues artistes que "s'estan formant en l'àmbit musical a Barcelona". Tal com ha afirmat Cartes, els assistents que passen per l'esdeveniment podran escoltar música de "molts gèneres diferents", des de "versions dels 80 als 90, boleros, jazz, versions de soul, swing, jazz o rock and roll".
El comú també ha volgut apostar per la "diversitat" en la part gastronòmica. Segons Losada, hi haurà "gastronomia del país, pizza, xocolata i caldo calent" que permetran fer del 'Neret' un lloc "per a fer comunitat i caliu". En aquesta línia, la cònsol menor ha fet incís en el fet que enguany "s'intentarà donar vida també a l'espai durant el migdia", tant "dissabtes com diumenges", no "només a la tarda-nit", i així "apropar-se a un públic més familiar".
