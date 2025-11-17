ESCALDES-ENGORDANY
El Nadal Termal estrenarà un carrusel i un trenet parroquial
Escaldes-Engordany donarà el tret de sortida al Nadal Termal el 28 de novembre amb la tradicional encesa conjunta de llums amb Andorra la Vella, que comptarà amb un cercavila fins a la plaça Coprínceps, on hi haurà actuacions i repartiment de xocolata calenta. Les principals novetats d’enguany inclouen un carrusel de Nadal, ubicat a la plaça Santa Anna, i un trenet familiar, instal·lat a la plaça de l’Església, que funcionaran els caps de setmana i durant les vacances escolars. La programació nadalenca inclou propostes culturals i musicals com el Pessebre vivent, El tió al bosc d’Engolasters i el VIII Concert tribut de la Grossband. La parròquia també rebrà la visita del Pare Noel el 24 de desembre, del Patge Reial els dies 3 i 4 de gener i acollirà la Cavalcada de Reis del 5 de gener.