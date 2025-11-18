Sant Julià
La caiguda d'una peça d'alumini obliga a aturar les obres de la façana del Centre Cultural Lauredià
El comú ha encarregat una auditoria externa per avaluar l’origen de l’incident
El comú de Sant Julià de Lòria ha decidit suspendre de manera immediata i preventiva els treballs de revestiment de la façana del Centre Cultural Lauredià després que dissabte passat es desprengués una peça d’alumini, un incident que només va provocar danys materials. Com a mesura de seguretat, s’està revisant el material instal·lat i desmuntant els elements que podrien presentar problemes de fixació. Els serveis tècnics estan duent a terme inspeccions i verificacions per determinar les causes exactes del despreniment i assegurar la integritat de l’estructura abans de reprendre les obres.
El comú ha iniciat el procés per depurar responsabilitats, en coordinació amb les empreses i professionals implicats en el projecte, i s’ha encarregat una auditoria externa per avaluar l’origen de l’incident. El comú ha reiterat el seu compromís amb la seguretat ciutadana i ha assegurat que els treballs no es reprendran fins que no es garanteixi la màxima seguretat. Mentrestant, les obres interiors del Centre Cultural Lauredià, que afecten principalment els dos auditoris, continuen desenvolupant-se amb normalitat.
PARRÒQUIES
Agències