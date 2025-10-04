SANT JULIÀ DE LÒRIA
La façana del Centre Cultural Lauredià comença a prendre la forma final
La nova façana del Centre Cultural i de Congressos Lauredià ja comença a prendre forma. D’aquesta manera, ja comença a ser visible l’aspecte que presentarà un cop es completin tots els treballs, una feina que està prevista que es conclogui cap a final d’any. De fet, aquesta fase de la remodelació s’allargarà fins a mitjan desembre. Les màquines per a la instal·lació de la nova façana es van instal·lar a final del mes d’agost. Durant el període en què es desenvolupin les obres, alguns accessos al centre es veuran modificats segons l’horari i la zona d’actuació, especialment pel que fa a l’entrada a l’edifici i als ascensors de la plaça de la Germandat.
La nova façana és el resultat d’un procés participatiu en què van prendre part 35 persones, entre ciutadania, entitats culturals i socials de la parròquia i representants polítics.