Arinsal premia les millors creacions de la 5a Ruta de la Tapa en una edició rècord
L’esdeveniment ha reconegut les millors propostes de les quinze creacions participants, en una cita que ha tornat a omplir bars i restaurants i que ha assolit el màxim d'implicats
Arinsal ha celebrat aquest dimarts l’acte oficial d’entrega de premis de la 5a Ruta de la Tapa, que va tenir lloc el cap de setmana del 4 i 5 d’octubre dins la Pitavola del Comapedrosa. L’esdeveniment, a la planta baixa de l’edifici sociocultural, ha reconegut les millors propostes de les quinze creacions participants, en una edició que ha tornat a omplir bars i restaurants i que ha assolit un rècord de participació.
Els premis s’han decidit mitjançant votació popular, amb 161 vots vàlids recollits a través d’un formulari en línia. Els establiments guardonats han estat: El Cabin (Tapa més ben presentada, Vall Jerte), La Llum d’Oli (Tapa més innovadora, Sorren no fregit farcit d’osobuco) i l’Hotel Princesa Parc (Millor Tapa, Slaw dog by Princesa Parc).
L’entrega de premis ha comptat amb la presència del cònsol menor de la Massana, Roger Fité, la consellera de Comerç i Dinamització Empresarial, Elisabeth Rossell, i el director d’Estrella Galicia a Andorra, Jaume Luque, que han felicitat els participants i han destacat la importància de continuar impulsant iniciatives que reforcin la creativitat culinària i el teixit empresarial local.
Amb 15 propostes gastronòmiques servides conjuntament amb un quinto d’Estrella Galicia, la Ruta de la Tapa 2025 s’ha consolidat com un dels actes més esperats de la Pitavola, dinamitzant els establiments i promovent el talent culinari d’Arinsal.
L’organització ja treballa en la sisena edició, amb la voluntat de continuar creixent i sorprenent els visitants.
