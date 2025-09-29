La Massana
La cinquena edició de La Pitavola arrenca amb un concurs d’escultures
L'esdeveniment tindrà lloc a Arinsal el 4 i 5 d’octubre, amb més d’una trentena d’activitats
El poble d'Arinsal acollirà la cinquena edició de La Pitavola, el mercat de muntanya dels Pirineus, els propers 4 i 5 d'octubre. L'esdeveniment va més enllà de la tradicional fira d'artesania i ja ha començat un concurs previ de fotografia de les escultures de La Pitavola. Els participants han de penjar les seves fotos etiquetant @pncomapedrosa. El guanyador serà triat per votació popular i rebrà una panera de productes artesans.
El mercat comptarà amb 31 parades d'artesania, 17 de les quals són d'Andorra i la resta de diversos punts dels Pirineus, incloent el Parc Natural Regional de l'Ariège i el Parc Natural de l'Alt Pirineu. Un dels objectius fonamentals de la fira és reforçar els llaços dins del Parc Natural de les Tres Nacions.
Entre les novetats d'aquest any destaca la sortida guiada pel camí de les Carboneres, on els participants podran conèixer aquest antic ofici gràcies a una nova carbonera interpretativa instal·lada en el recorregut. La micologia també tindrà un paper rellevant amb una sortida especialitzada i una exposició permanent. El proper divendres 3 d'octubre s'inaugurarà l'exposició de micologia "Els bolets del parc" a l'hotel Princesa Parc.
Una altra activitat destacada és l'experiència Leica, un espai dedicat a la fotografia que comptarà amb la presència del reconegut fotògraf francès Frédéric Larrey, especialitzat en natura i fauna salvatge. Larrey oferirà una masterclass oberta i presentarà la seva exposició "Harmonia amb la pantera de neu"
Les inscripcions per a les sortides guiades i les observacions nocturnes ja estan obertes a través de visitlamassana.ad i l'app La Massana +. El preu és de 2 euros i inclou un tiquet per a la Ruta de la Tapa.