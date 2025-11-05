SANT JULIÀ DE LÒRIA
Una caminada solidària contra el càncer infantil, a la Setmana de la infància
Sant Julià de Lòria ha decidit donar més importància al Dia de la infància i ha ampliat la celebració d’una jornada a una setmana. Així va anunciar-se ahir en la presentació de la Setmana de la infància 2025, que tindrà lloc del 17 al 22 de novembre. Una de les activitats més importants de la programació, pensada per a un públic de zero a onze anys, serà la caminada solidària Avança’t al càncer. Una idea que va sorgir del consell d’infants. La recaptació del dorsal, que té un cost de tres euros, es destinarà a l’associació Polseres Candela, que treballa per la investigació del càncer infantil.
La caminada tindrà lloc dissabte 22 de novembre. En la mateixa jornada hi haurà activitats lúdiques i creatives a la plaça de la Germandat i, com a cirereta del pastís i cloenda de la festa, un concert a càrrec del Cor Rock d’Encamp.