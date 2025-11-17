Tribunals
La Batllia instrueix una causa judicial per les irregularitats del pla de pensions de la Massana
La cònsol major, Eva Sansa, ha afirmat que "els treballadors tenen els fons garantits"
La Batllia d'Andorra ha instruït una causa judicial per les irregularitats en la gestió del pla de pensions dels funcionaris del comú de la Massana. Així ho ha explicat aquest matí la cònsol major de la parròquia, Eva Sansa, en la sessió de comú, tot apuntant que "ja ha passat a la sala especialitzada número 3 de la Batllia". Eva Sansa ha afirmat que "els treballadors tenen els fons dels seus plans garantits, ja que en són els propietaris" en resposta a una pregunta de la minoria comunal.
Les pràctiques que podrien ser irregulars es van descobrir a partir d’un informe encarregat per l’actual equip comunal per revisar les prestacions socials. Quan es van detectar les anomalies, es va recollir tota la documentació i el comú ho va traslladar el cas a la Fiscalia, tal com recomanava el gabinet jurídic. I el dossier ha acabat finalment en la causa judicial que ha obert la Batllia.
NACIONAL
La Massana busca 200.000 euros
Ignasi de Planell
Superàvit de 3,2 milions d'euros el tercer trimestre
El ple del consell de la Massana ha presentat la liquidació del pressupost corresponent al tercer trimestre de l’exercici que presenta un resultat provisional d’un superàvit de 3,2 milions d’euros. La liquidació d’ingressos, a data 30 de setembre, és de 17.398.966 euros (59,31% del pressupost), mentre que la liquidació de despeses ascendeixen a 14.164.506 euros (un 48,29% del pressupost).
Càmeres per als agents de circulació
El consell ha aprovat el reglament per a l’ús de càmeres de videovigilància corporals pels agents de circulació, que entraran en funcionament abans de final d’any. La mesura busca millorar la qualitat del servei, protegir els agents en situacions conflictives, garantir la transparència de les actuacions i facilitar-ne l’avaluació. Abans de la posada en marxa, caldrà aprovar el protocol d’actuació i nomenar una comissió de control amb presència de la minoria comunal. Els agents rebran formació específica sobre l’ús dels dispositius.
Aprovada la modificació del POUP
El consell del comú ha aprovat definitivament la modificació del POUP que limita la densitat de construcció a les zones residencials, eliminant la possibilitat de fer fins a deu habitatges en parcel·les de 2.500 metres quadrats. També s’han aprovat crèdits per iniciar estudis tècnics a zones amb dèficits d’infraestructura com Costes de Giberga i Súper Pal, i s’ha avançat en el projecte de la desviació amb l’aprovació del tram final del POUP i l’últim conveni necessari, així com un suplement de crèdit per continuar les obres i ampliar l’enllumenat.