PRESTACIÓ SOCIAL
La Massana busca 200.000 euros
El comú detecta presumptes irregularitats en la gestió del pla de pensions dels funcionaris i trasllada el cas a la Fiscalia
Uns 200.000 euros públics podrien haver estat gestionats de manera irregular dins del pla de pensions dels funcionaris i agents indefinits del comú de la Massana. Aquesta és la quantitat que l’actual equip comunal sospita que s’hauria repartit de forma indeguda entre diversos treballadors, inclosos càrrecs de confiança, que segons el reglament aprovat el 19 de desembre del 2011 no podien formar part del fons. La plantilla del comú és d’uns 110 treballadors.
El cas es remunta a pràctiques iniciades presumptament el mateix any de l’aprovació del reglament. Quan un treballador cessava la seva activitat al comú, se li permetia accedir als diners acumulats al pla de pensions, incloent-los dins de la liquidació, tot i que això no està previst a la normativa, que estipula que es poden rebre per traslladar-los a un altre pla o en el moment de la jubilació. A més, el reglament estableix clarament que només hi poden participar els treballadors indefinits en actiu, excloent càrrecs de confiança, interins o persones en excedència.
Segons fonts consultades, una de les irregularitats també detectades va ser la gestió del romanent. Cada any quedaven diners sobrants un cop tancat l’exercici amb relació a la previsió al pressupost. En lloc de tornar aquests fons al comú, que és qui fa l’aportació majoritària –un 4,5% i un 1% el treballador–, s’haurien redistribuït entre els funcionaris adherits al pla com a aportacions addicionals, en proporció al sou. Aquesta fórmula afavoria especialment aquells empleats amb salaris més elevats.
Les pràctiques es van descobrir a partir d’un informe encarregat per l’actual equip comunal per revisar les prestacions socials. Quan es van detectar les anomalies, es va recollir tota la documentació i es va traslladar el cas a la Fiscalia, tal com recomanava el gabinet jurídic. La corporació va obrir un expedient disciplinari contra la persona que gestionava el pla –l’interventor fins al desembre del 2023– i la va suspendre provisionalment de les seves funcions per garantir la correcta instrucció del procés i evitar la manipulació de proves. I presumptament va ser un dels beneficiats, ja que quan va deixar de ser funcionari per assumir el càrrec de confiança va continuar rebent aportacions al pla. Un segon càrrec de confiança també se’n va beneficiar. El reglament és clar: perdre la condició de funcionari indefinit suposa automàticament la pèrdua del dret a participar en el sistema de pensions.
En un comunicat, el comú de la Massana va confirmar ahir els fets i la seva actuació: “Es van detectar presumptes irregularitats relacionades amb la gestió del pla de pensions dels funcionaris i, com es va recomanar des del gabinet jurídic, es va posar en coneixement de la Fiscalia.” La mateixa nota indica que la suspensió cautelar es va fer per preservar la integritat de l’expedient.
Quanitat moderada
El cas està en mans de la justícia. Fa tres setmanes que es va decidir que sigui la Fiscalia qui catalogui quina mena d’irregularitat s’ha produït, tenint en compte que es tracta d’una quantitat moderada.
Les fonts assenyalen que l’actual b va actuar tan aviat com va disposar d’indicis i asseguren que cal delimitar responsabilitats sense fer judicis anticipats, tenint molta cura sobre la supervisió dels fons públics i el control de les pràctiques internes a les administracions.