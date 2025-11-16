La Massana
Unes 1.500 peces de material esportiu troben nova vida al VideSport
Unes 1.500 peces de roba i material esportiu de segona mà han trobat nova vida aquest cap de setmana al VideSport de la Massana, que consolida la seva posició com un dels mercats de reutilització més actius del país. La xifra "referma l’interès creixent del públic per allargar la vida útil del material esportiu" i a consumir de manera més sostenible, segons explica el comú en un comunicat.
La consellera de Dinamització, Bet Rossell, ha subratllat aquesta doble dimensió del VideSport: “És un espai molt útil per adquirir material esportiu en bon estat i a preus baixos, mentre fomentem la reutilització. A més, és un esdeveniment sostenible que ens permet dinamitzar la parròquia”.
Tres punts de venda solidaris han tingut un paper destacat en aquesta edició. La parada d’Andorra Cycling by Carlos Verona ha estat especialment concorreguda, amb tots els beneficis destinats a la fundació Bikes 4 Masai. El Bàsquet Club Morabanc Andorra donarà els ingressos a una entitat benèfica, i l’Escola Francesa de la Massana invertirà el que ha recaptat en material per al centre.
22 parades amb material esportiu utilitzat componen el VideSport d'enguany
Els articles d’hivern han estat els més buscats, coincidint amb l’inici de temporada: esquís, botes, anoracs i cascos. El ciclisme també ha generat interès, reforçat per la presència del material cedit per Verona. El mercat ha reunit productes de disciplines molt diverses, des de gimnàstica rítmica fins a taekwondo, futbol o motociclisme.
La propera cita amb l’economia circular serà aquesta primavera, amb una nova edició del Vide Dressing dedicada a la roba i els complements de segona mà.