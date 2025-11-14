Mercats de segona mà
22 parades amb material esportiu utilitzat componen el VideSport d'enguany
Segons la consellera de Turisme, Mònica Solé, l'objectiu és "fomentar l'economia circular i allargar la vida dels productes"
El mercat de roba i material esportiu de segona mà VideSport ha obert portes aquesta tarda a la Closeta amb una gran afluència de públic i molta expectació. Des de les primeres hores, els visitants han fet un important volum de compres, aprofitant una àmplia oferta d’articles en bon estat i a punt per ser reutilitzats.
El material d’esports de neu i ciclisme és el més abundant, tot i que també s’hi poden trobar productes de muntanyisme, taekwondo, motociclisme i altres disciplines. En total, 22 parades ocupen la sala i el vestíbul del recinte.
L’objectiu, segons la consellera de Turisme, Mònica Solé, és “fomentar l’economia circular i allargar la vida dels productes”, especialment en l’inici de la temporada d’hivern, quan moltes famílies busquen material de neu assequible.
Des de l’organització s’ha constatat un augment de l’interès pels mercats de segona mà, tant per part de venedors com de compradors.
El VideSport també compta amb tres parades solidàries: el Bàsquet Club MoraBanc Andorra, Andorra Cycling by Carlos Verona —que s’hi incorpora enguany— i l’escola francesa de la Massana, reforçant així el vessant social i comunitari de l’esdeveniment.
PARRÒQUIES
Inscripcions obertes del VideSport dijous
Redacció