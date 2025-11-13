Torneig benèfic
Encamp entrega a Càritas un xec de més de 5.300 euros recaptats al VII Trofeu de Bàsquet
El torneig, disputat al setembre, va incloure tres partits de pretemporada i avui era l'acte del lliurament dels diners
El comú d’Encamp ha lliurat aquest dijous un xec de 5.304,50 euros a Càritas d’Encamp, una donació destinada a projectes socials a la parròquia. Segons el conseller d’Esports, Nino Marot, la recaptació “és fruit de la participació ciutadana en tres esdeveniments esportius i revertirà en iniciatives solidàries locals”.
Els fons provenen de la venda d’entrades del VII Trofeu de Bàsquet d’Encamp, celebrat a principis de setembre. El torneig va incloure tres partits de pretemporada: el BC MoraBanc Andorra contra el Paris Basketball, un segon enfrontament de l’equip francès amb el Barça de Bàsquet, i un partit femení entre el Toulouse Métropole i l’Spar Girona.
L’acte de lliurament s’ha fet a casa comuna amb la presència de la cònsol major, Laura Mas, i del conseller d’Esports, Nino Marot, juntament amb representants de Càritas, com Canòlich Baró, Roser Rodríguez i el mossèn Àlex Moncada.
També hi ha assistit Natalia De Felipe, responsable de Responsabilitat Social Corporativa del BC MoraBanc Andorra, entitat col·laboradora del torneig des de la seva primera edició.
El comú ha agraït la tasca solidària i el compromís de Càritas per millorar la situació de les persones més vulnerables del municipi.