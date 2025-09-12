Encamp
El MoraBanc Andorra tanca l’estada de preparació al Pas de la Casa amb bones sensacions
L’estatge forma part del conveni de col·laboració renovat aquest any entre el club i el comú d’Encamp
El MoraBanc Andorra ha finalitzat avui la seva estada de pretemporada al Pas de la Casa després de tres dies d’intens treball al Centre Esportiu, amb l’objectiu de preparar-se en les millors condicions per a l’inici de la nova temporada. Aquesta concentració s’ha produït després del primer test del conjunt tricolor, disputat el passat 8 de setembre al VII Trofeu Encamp contra el París Basketball, al Complex Esportiu d’Encamp.
L’estatge forma part del conveni de col·laboració renovat aquest any entre el club i el comú d’Encamp, que inclou accions per projectar la parròquia tant a Encamp com al Pas de la Casa, així com l’organització del campus d’estiu, que permet apropar l’esport i el bàsquet als infants i joves.
El conseller d’Esports i Reactivació Econòmica, Nino Marot, ha valorat positivament aquesta iniciativa, destacant que “el MoraBanc tanca dues setmanes d’estades professionals vinculades al bàsquet”, i ha subratllat l’oportunitat d’obrir aquestes estades a altres disciplines, com la natació, que ja aposta pels entrenaments en alçada. Marot també ha agraït la implicació dels establiments hotelers que han acollit aquestes estades esportives.
Per la seva banda, el general manager del MoraBanc Andorra, Francesc Solana, ha remarcat la qualitat de les instal·lacions esportives, que han experimentat una millora notable amb la renovació del parquet i les cistelles, així com la comoditat de l’allotjament. Segons Solana, aquests dies han servit no només per entrenar, sinó també per reforçar la cohesió de l’equip amb reunions i activitats conjuntes que sovint no són possibles en el dia a dia.