Conclou la segona fase d'obres de l'Estadi Creand Eslàlom
Els treballs s'han centrat en la restauració del paissatge i la reforestació de l'entorn
L’Estadi Creand Eslàlom, situat al sector Soldeu de Grandvalira, ha completat durant els mesos d’estiu i tardor una segona fase de millores amb l’objectiu d’optimitzar la competitivitat dels entrenaments i curses d’esquí. El projecte ha inclòs l’allargament del traçat per la part alta, la incorporació de trams amb menys pendent, l’ampliació del teleesquí amb tres pilones noves (150 metres addicionals) i la instal·lació de canons de neu. També s’ha adequat un túnel sota la pista Os per millorar la seguretat i la connexió de l’estadi.
Segons Nicolas Fornes, director tècnic de neu de SETAP365, els treballs han estat executats sota un estricte control ambiental, amb especial atenció a la restauració del paisatge i la reforestació de l’entorn. Es preveu que les obres finalitzin la setmana vinent.
El gerent de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), Carles Visa, ha destacat que aquestes millores “donen més autonomia i seguretat als entrenaments dels equips andorrans”, ja que l’estadi pot funcionar de manera independent als ritmes de l’estació i està equipat amb tecnologia d’última generació.
En l’àmbit ambiental, Víctor Torres, cap de Sostenibilitat de SETAP365, ha explicat que s’han replantat pins menors d’un metre conservats durant les obres, s’han plantat més de 400 m² de nous exemplars i s’han dut a terme accions com la revegetació amb adob orgànic i la hidrosembra, per garantir una recuperació òptima del terreny.
