Estrena de l’Estadi Creand amb eslàloms FIS

L’Estadi Creand de Soldeu s’estrenarà en la competició amb quatre eslàloms FIS que es disputaran els dies 30 i 31 d’aquest mateix mes. Per aquest motiu, al llarg de tot el matí d’ahir l’equip de tècnics de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) i de Grandvalira van estar treballant per deixar la pista a punt amb vista a aquestes curses, que tindran lloc la setmana que ve. Els responsables tècnics van estar regant per tal d’obtenir un bon estat de la superfície de la pista i poder aconseguir que estigui com més glaçada millor.

Aquest nou escenari acollirà tant dilluns 30 com dimarts 31 quatre eslàloms FIS, amb un de masculí i un altre de femení cada dia, amb la previsió que hi participin els equips nacionals masculí i femení de la federació, així com el grup EEBE (Esquí Estudí Batxillerat Esportiu) sub 19 complet. Abans d’aquestes curses, a més, els esquiadors també entrenaran en aquesta pista per tal de preparar les curses.

L’Estadi Creand és una pista d’entrenament de primer nivell i d’alt rendiment exclusiva per als entrenaments d’alta competició, que està en funcionament des d’aquesta temporada d’hivern. Aquesta instal·lació la podran utilitzar tant els esquiadors nacionals com aquells vinguts de fora, i està a la pista negra Eslàlom de Soldeu, just al costat de l’Avet, on s’han realitzat diverses Copes del Món. De fet, a les diferents proves del circuit mundial que s’han fet els últims anys, l’actual Estadi Creand s’utilitzava com a pista d’escalfament.

Aquesta nova instal·lació compta amb l’homologació de la FIS (Federació Internacional d’Esquí) i amb un nou teleesquí de 501 metres de llargada i 184 metres de desnivell.