XXI Assemblea General de la UCCI
La capital reivindica un model de ciutat innovadora i humana a la Unió de Ciutats Iberoamericanes
L’esdeveniment ha reunit representants de 23 localitats iberoamericanes per debatre sobre els nous reptes urbans que cal enfrontar
Andorra la Vella ha tingut un paper destacat a la XXI Assemblea General de la Unió de Ciutats Capitals Iberoamericanes (UCCI), celebrada a Buenos Aires sota el lema “Ciudades Iberoamericanas: talento que transforma, innovación que impulsa”. L’esdeveniment ha reunit representants de 23 capitals iberoamericanes per debatre sobre els nous reptes urbans vinculats al talent, la innovació i la sostenibilitat.
El cònsol major, Sergi González, ha intervingut al panell “Impulsando el crecimiento: turismo, innovación y desarrollo económico en las ciudades iberoamericanas”, juntament amb responsables de Cadis, la UCCI, i la Fundación FLOR, entre d’altres. En la seva exposició, González ha subratllat que Andorra la Vella, malgrat la seva dimensió, és una ciutat amb gran capacitat d’innovar, cooperar i generar oportunitats, tot mantenint una escala humana i accessible.
El cònsol ha destacat que la clau d’un creixement urbà equilibrat és la integració entre innovació, turisme sostenible i cohesió social, i ha defensat un model que posi les persones al centre, potenciant la creativitat local i la sostenibilitat com a motors de prosperitat.
La capital, líder en l’àmbit iberoamericà
També ha reivindicat la importància de promoure inversions amb valor, que generin ocupació, activitat i benestar, revitalitzant zones sense expulsar veïns i respectant el medi ambient.
La participació d’Andorra la Vella a l’assemblea reforça el seu compromís amb la cooperació internacional i amb la creació de xarxes de bones pràctiques urbanes. En el mateix marc, la capital ha estat escollida vicepresidenta de la subregió ibèrica de la UCCI, al costat de Barcelona, Cadis, Lisboa i Madrid, consolidant el seu paper com a referent en la innovació urbana sostenible.