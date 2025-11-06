Capital de país
Andorra la Vella assoleix la vicepresidència de la Unió de Ciutats Iberoamericanes
La XXI Assemblea General s'ha celebrat a Buenos Aires
Andorra la Vella ha estat escollida per unanimitat com a vicepresidenta de la subregió de la península Ibèrica de la Unió de Ciutats Capitals Iberoamericanes (UCCI), durant la XXI Assemblea General de l’organisme, celebrada a Buenos Aires sota el lema “Ciutats Iberoamericanes: talent que transforma, innovació que impulsa”.
La subregió ibèrica està formada per Andorra la Vella, Barcelona, Cadis, Lisboa i Madrid, i la capital andorrana pren el relleu de Lisboa en aquest càrrec, en reconeixement al seu compromís amb la sostenibilitat, la innovació i el diàleg entre ciutats.
El cònsol major, Sergi González, ha destacat que “som petits en dimensió, però amb una gran història; hem après durant més de set segles a conviure, dialogar i cooperar”. Des d’aquesta nova posició, Andorra la Vella impulsarà l’intercanvi de bones pràctiques amb altres capitals ibèriques i iberoamericanes en àmbits com la transició verda, la digitalització, l’habitatge i la cohesió social.
González ha remarcat que “la mida no limita les aspiracions, sinó que pot inspirar la innovació i la solidaritat”, i ha afirmat que la corporació “assumeix aquesta etapa amb entusiasme i compromís” per contribuir a un futur més just, inclusiu i sostenible.
L’UCCI, amb seu a Madrid, agrupa 29 ciutats de 24 països, que representen més de 76 milions d’habitants. L’organisme promou la cooperació entre ciutats des de fa més de quaranta anys i està actualment copresidit per Madrid i Buenos Aires, amb quatre vicepresidències regionals, entre les quals s’inclou ara Andorra la Vella.