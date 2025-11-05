Encamp
Protecció civil celebra la reunió anual de viabilitat hivernal
Els agents han repassat els procediments associats a les situacions d'emergència, ara que s'acosta la temporada d'hivern
Protecció Civil d'Andorra ha celebrat aquest dimecres al matí, al centre esportiu del Pas de la Casa, la reunió anual de viabilitat hivernal amb els serveis de l'Estat francès, tal com ha informat el compte oficial d'X. A part de presentar els diferents dispositius operatius de cada país i els protocols associats, l'objectiu principal era repassar els procediments associats a les situacions d'emergència que es puguin derivar de l'adversa climatologia durant la temporada d'hivern, així com revisar els canals de comunicació interns. També s'han supervisat els dispositius preventius que s'activen en els casos de possible afectació a la carretera d'accés a Andorra. En aquest cas, fan una tasca semblant a la dels agents del COEX.
Redacció