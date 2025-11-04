Formacions
Els agents del COEX se sotmeten al curs de capacitació viària
L'objectiu és garantir la seguretat a les carreteres ara que s'acosta la temporada d'hivern
L'Àrea de Conservació i Explotació de Carreteres (COEX), d'Andorra ha acollit, un any més -i ja en van 15- la formació del curs de capacitació dels nous agents de circulació a les dependències del COEX. A través de les seves xarxes socials, el cos informa que s'han repassat aspectes importants com les col·laboracions conjuntes, les intervencions en accidents i en urgències i la cura de la seguretat viària. Tot, amb l'objectiu de garantir la seguretat a les carreteres.
Unes formacions, que en aquestes dates s'erigeixen més necessàries que mai, ja que s'acosta la temporada d'hivern i els accidents solen incrementar-se per culpa de la neu o el gel.
NACIONAL
