Capital de país
Oberta la nova Casa Pairal d’Andorra la Vella
La reforma ha inclòs la redistribució dels espais, la renovació del mobiliari i l’actualització de les instal·lacions elèctriques
La nova Casa Pairal d’Andorra la Vella, ubicada al primer pis de l’edifici de la plaça del Poble i integrada dins del projecte de la Casa del Poble, ha obert portes aquesta setmana. La cònsol menor Olalla Losada i la consellera de Social, Joventut i Participació Ciutadana, Maria Nazzaro, han visitat les instal·lacions i han compartit una estona amb la gent gran per conèixer de prop les seves impressions.
PARRÒQUIES
La plaça Vinyes i la Casa del Poble obriran al públic la setmana vinent
Redacció
L’espai, pensat principalment per a la gent gran de la parròquia, vol també fomentar la interacció amb tota la ciutadania. Tant Losada com Nazzaro han celebrat la bona acollida del nou equipament, que modernitza i dignifica l’antiga Casa Pairal.
La reforma ha inclòs la redistribució dels espais, la renovació del mobiliari, l’actualització de les instal·lacions elèctriques, de fontaneria i climatització, i la millora de la ventilació natural amb noves finestres. També s’ha ampliat l’horari d’atenció i s’ha reorganitzat l’ús dels espais per millorar l’accessibilitat i la convivència amb la resta de serveis de la Casa del Poble.