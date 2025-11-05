Visita institucional
Els síndics generals visiten Escaldes per conèixer els projectes culturals i patrimonials
També hi han assistit els cònsols Rosa Gili i Quim Dolsa
El síndic general, Carles Ensenyat, i la subsíndica general, Sandra Codina, han fet aquest dimecres al migdia una visita institucional a Escaldes-Engordany, acompanyats pels cònsols Rosa Gili i Quim Dolsa. La jornada ha començat amb una reunió a Casa Comuna, on ambdues institucions han posat en comú diversos temes d’interès comunal i nacional.
Després de la trobada, la delegació ha iniciat un recorregut per la part alta de la parròquia, amb diverses aturades per conèixer alguns dels projectes culturals i patrimonials més destacats.
La primera visita ha estat al Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE), on s’exposa la mostra “Del néixer i al renéixer”, dedicada a l’antic Egipte. L’exposició, que conté peces arqueològiques del Museu Egipci de Barcelona, es podrà visitar fins al 21 de febrer del 2026.
PARRÒQUIES
Mostra sobre l’antic egipte al CAEE
Redacció
Tot seguit, els representants del Consell General han recorregut el passeig del projecte Caldes, on han saludat l’artista Samantha Bosque, autora de dos murals de gran format que ret homenatge als antics safareigs de la parròquia.
PARRÒQUIES
Acabat un dels dos murals de les dones de safareig a Escaldes
Redacció
La visita ha finalitzat a la reformada Borda Gabriel, un espai de gran valor arquitectònic i patrimonial que ara acull el Departament de Cultura del Comú. El projecte ha inclòs també l’arranjament i ampliació de la placeta de l’Obac i del camí de la Plana, millorant la connexió i l’entorn de la zona.