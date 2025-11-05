Visita institucional

Els síndics generals visiten Escaldes per conèixer els projectes culturals i patrimonials

També hi han assistit els cònsols Rosa Gili i Quim Dolsa

Un moment de la visita institucional dels síndics generals al CAEE

Un moment de la visita institucional dels síndics generals al CAEE

El síndic general, Carles Ensenyat, i la subsíndica general, Sandra Codina, han fet aquest dimecres al migdia una visita institucional a Escaldes-Engordany, acompanyats pels cònsols Rosa Gili i Quim Dolsa. La jornada ha començat amb una reunió a Casa Comuna, on ambdues institucions han posat en comú diversos temes d’interès comunal i nacional.

Després de la trobada, la delegació ha iniciat un recorregut per la part alta de la parròquia, amb diverses aturades per conèixer alguns dels projectes culturals i patrimonials més destacats.

La primera visita ha estat al Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE), on s’exposa la mostra “Del néixer i al renéixer”, dedicada a l’antic Egipte. L’exposició, que conté peces arqueològiques del Museu Egipci de Barcelona, es podrà visitar fins al 21 de febrer del 2026.

Tot seguit, els representants del Consell General han recorregut el passeig del projecte Caldes, on han saludat l’artista Samantha Bosque, autora de dos murals de gran format que ret homenatge als antics safareigs de la parròquia.

La visita ha finalitzat a la reformada Borda Gabriel, un espai de gran valor arquitectònic i patrimonial que ara acull el Departament de Cultura del Comú. El projecte ha inclòs també l’arranjament i ampliació de la placeta de l’Obac i del camí de la Plana, millorant la connexió i l’entorn de la zona.

