Sessió de comú
Ordino ratifica el POUP després de donar resposta al 80% de les al·legacions
La cònsol major, Maria del Mar Coma, diu que "si la justícia dona la raó a algun del 20% de propietaris restants, s'adaptarà el pla en aquell moment"
Ordino ha aprovat per unanimitat durant la sessió extraordinària de consell de comú d'avui la ratificació del POUP d'Ordino, després de dos anys i mig de la seva creació, amb el vistiplau de la CTU i donant resposta a un 80% de les al·legacions que va fer la població. "Hi ha al·legacions que no s’han pogut acceptar perquè la llei no ho permet, com ara peticions per consolidar zones o terrenys que, segons la normativa, no poden ser considerats consolidats. Tot i la voluntat d’atendre les demandes, algunes no s’han pogut acceptar perquè legalment era impossible fer-ho", ha explicat la cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, qui, davant d'una pregunta de la premsa sobre si té por que algun dels propietaris del 20% restant pugui acabar a la Batllia, s'ha mostrat tranquil·la i ha assegurat que confia en el treball fet pel comú. "Podria passar que arribéssim a aquest punt, però no és un problema. El pla d'urbanisme continua endavant i, si la justícia dóna raó a algun d’aquests propietaris, s’adaptarà en aquell moment segons la decisió de la Batllia", ha afegit.
PARRÒQUIES
El comú afirma que el pla d’urbanisme no “té marxa enrere”
Redacció / Agències