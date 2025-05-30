ORDINO
El comú afirma que el pla d’urbanisme no “té marxa enrere”
Els cònsols consideren que els propietaris “no han fet una bona lectura” del nou POUP
Els cònsols d’Ordino van defensar ahir el nou pla d’ordenació i urbanisme parroquial (POUP) davant les crítiques dels propietaris de terrenys, als quals van acusar de no haver-ne fet una “bona lectura”. Durant la sessió de consell de comú van deixar clar que no es farà “marxa enrere”, i van destacar que el pla inclou zones de creixement i parcel·les mínimes “agraïdes” de 2.500 metres quadrats. El cònsol menor, Eduard Betriu, va insistir que s’ha fet un “exercici de garantia”. “Estem donant l’opció que la terra un dia valgui alguna cosa”, va argumentar la cònsol major, Maria del Mar Coma, i el menor va afegir que hi ha molta gent que aplaudeix els canvis, ja que si no “hauríem fet tard”. “No podem fer un pla d’urbanisme amb noms i cognoms”, va etzibar Coma.
D’altra banda, el comú espera l’estudi de les línies nacionals de bus per redissenyar el servei comunal. Si l’L6 arriba a la Cortinada, es deixaria de parar al centre d’Ordino i es podria allargar la ruta fins als Buners o cobrir nous trams, com ara fins a les escoles Germans de Riba. També s’inclourà la possibilitat de transportar esquís a l’hivern en el futur concurs de concessió, mentre que l’actual s’allargarà fins al 30 de setembre. El consell va aprovar un nou reglament per harmonitzar les subvencions esportives, socials i culturals.
L'ESTIU AL PARC DE SORTENY COMENÇA L'1 DE JUNY
El calendari d’activitats arrenca el 2 de juny amb la 18a edició de la Nit de les papallones, una activitat científica oberta al públic en què es podran observar i identificar papallones nocturnes al costat d’experts europeus.
Al llarg dels mesos d’estiu s’oferiran sortides com la de grans mamífers (12 de juny, 18 de juliol i 8 d’agost), que permeten observar isards i muflons en el seu hàbitat natural, i tallers de participació activa, com l’arrencada de seneci (22 de juny), centrada en la lluita contra espècies invasores.
A més, també es podrà contractar una excursió guiada a l’estany de l’Estanyó i al mirador del Grau de la Llosa.