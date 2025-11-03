Andorra la Vella
Oberta la venda d'entrades per a la 31a Temporada MoraBanc
Els preus dels tiquets oscil·len entre els 20 i els 30 euros
El comú d'Andorra la Vella ha obert la venda d'entrades per a la 31a Temporada MoraBanc Andorra la Vella, que se celebrarà entre novembre de 2025 i abril de 2026. Els tiquets, amb preus d’entre 20 i 30 euros, es poden comprar a través del web www.latemporada.ad , mentre que els abonaments complets (150 euros) estan disponibles de moment només de manera presencial al Centre Cultural la Llacuna.
Enguany, com a novetat, s’ofereix un abonament únic per a tota la temporada, pensat per fidelitzar el públic habitual. A més, menors de 30 anys i majors de 65 gaudeixen de descomptes especials, i el concert d’El Petit de Cal Eril serà gratuït.
La programació inclou noms destacats com la Sergio Bernal Dance Company, Philippe Herreweghe amb Collegium Vocale Gent, el Junior Ballet de l’Òpera de París, i els solistes Jakub Józef Orliński i Michał Biel, entre d’altres. Els espectacles tindran lloc a l’Auditori del Centre de Congressos i al Teatre Comunal, segons el format.
