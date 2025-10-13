Música
Philippe Herreweghe i Jakub Józef Orliński, caps de cartell de la Temporada MoraBanc
Per primera vegada es podrà accedir al tots els concerts del cicle amb un abonament
Philippe Herreweghe i Jakub Józef Orliński són els caps de cartell de la Temporada MoraBanc Andorra la Vella. El director d'orquestra i de cor belga dirigirà el Collegium Vocale Gent el 22 de gener a dos quarts de nou del vespre al Centre de Congressos. El conjunt interpretarà les cantates BWV 14 i 186 i la Missa brevis BWV 233 de Johann Sebastian Bach. Herreweghe és un dels pioners de l'aproximació històrica a la música barroca. Orliński tancarà el cicle amb el pianista Michał Biel el 21 d'abril a dos quarts de nou del vespre al Centre de Congressos. El contratenor i breakdancer, un dels protagonistes de la cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics de París 2024, és una de les figues més populars del panorama clàssic actual.
Les entrades es posaran a la venda l'1 de novembre amb un preu d'entre 20 i 30 euros i descomptes per a gent gran, joves i persones amb discapacitat. Una de les novetats d'aquesta edició, la 31a, és la possibilitat d'accedir als vuit concerts programats amb un abonament de 150 euros.