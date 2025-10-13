Música

Philippe Herreweghe i Jakub Józef Orliński, caps de cartell de la Temporada MoraBanc

Per primera vegada es podrà accedir al tots els concerts del cicle amb un abonament

Un moment de la presentació de la Temporada MoraBanc Andorra la Vella.

Un moment de la presentació de la Temporada MoraBanc Andorra la Vella.Comú d'Andorra la Vella/Tony Lara

Víctor González
Publicat per
Víctor González
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Philippe Herreweghe i Jakub Józef Orliński són els caps de cartell de la Temporada MoraBanc Andorra la Vella. El director d'orquestra i de cor belga dirigirà el Collegium Vocale Gent el 22 de gener a dos quarts de nou del vespre al Centre de Congressos. El conjunt interpretarà les cantates BWV 14 i 186 i la Missa brevis BWV 233 de Johann Sebastian Bach. Herreweghe és un dels pioners de l'aproximació històrica a la música barroca. Orliński tancarà el cicle amb el pianista Michał Biel el 21 d'abril a dos quarts de nou del vespre al Centre de Congressos. El contratenor i breakdancer, un dels protagonistes de la cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics de París 2024, és una de les figues més populars del panorama clàssic actual. 

Les entrades es posaran a la venda l'1 de novembre amb un preu d'entre 20 i 30 euros i descomptes per a gent gran, joves i persones amb discapacitat. Una de les novetats d'aquesta edició, la 31a, és la possibilitat d'accedir als vuit concerts programats amb un abonament de 150 euros.

tracking