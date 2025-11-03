Andorra la Vella
El comú diu que les filtracions a l'aparcament Vinyes són puntuals
Aquesta setmana, l’empresa encarregada del control realitzarà una inspecció tècnica addicional
El comú d'Andorra la Vella ha explicat que les filtracions a l'aparcament Vinyes són puntuals i que s'està treballant per solucionar-les. Aquesta ha estat la resposta de l'ens en conèixer, tal com ha avançat avui el Diari, que Vinyes Patrimonial, l'empresa propietària i explotadora de l'aparcament, portarà el comú a la Batllia per les filtracions provocades en el tram final de les obres de remodelació de la plaça del Poble. El comú va contractar una empresa especialitzada per dur a terme proves d'estanquitat, que van donar un resultat on es deia que no hi ha filtracions actives. Des de la corporació, però, s'apunta que "s'han registrat episodis puntuals -cada cop de menor intensitat- i es treballa per la seva resolució".
Víctor González
L'ens ha matisat que "les intervencions seran quirúrgiques i en punts molt concrets, sense afectació per la ciutadania que ja gaudeix d'aquest espai renovat". L'empresa encarregada del control realitzarà una inspecció tècnica addicional per identificar l'origen d'aquestes filtracions aquesta setmana, i definirà les actuacions a dur a terme.
El cònsol major, Sergi González, va visitar el pàrquing amb la propietat el passat 22 d'octubre, on es van detallar els treballs i proves fetes fins a la data, i on el cònsol es va comprometre amb la propietat "a traslladar-li les conclusions de l'informe tècnic tan bon punt estiguin disponibles i les accions que es duran a terme". El comú "entén el neguit de la propietat i comparteix la voluntat de resoldre aquesta situació amb la màxima celeritat i rigor tècnic".