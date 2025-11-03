ANDORRA LA VELLA
Vinyes porta el comú a la Batllia per les filtracions a l’aparcament
La societat propietària del pàrquing denuncia que l’entrada d’aigua ha estat constant des de finals de juny
Vinyes Patrimonial, l’empresa propietària i explotadora de l’aparcament Vinyes, portarà el comú d’Andorra la Vella a la Batllia per les filtracions al pàrquing provocades en el tram final de les obres de remodelació de la plaça del Poble.
Segons va poder saber el Diari, el passat 30 de setembre la societat va enviar una carta al comú en què, entre altres coses, requeria que li fes arribar una “informe tècnic clar, precís i concret” que reflectís “les actuacions que s’han de dur a terme” per solucionar les filtracions, “amb un calendari, també precís i concret, de l’execució dels treballs necessaris” per evitar noves entrades d’aigua. Vinyes Patrimonial donava un termini de 10 dies al comú per lliurar-li aquest informe. En cas contrari, la societat l’informava que endegaria una reclamació per responsabilitat administrativa contra la corporació.
Durant tot l'estiu
La carta tramesa al comú assenyala que el dia 23 de juny, des de la tarda fins al vespre, l’aparcament Vinyes va patir “greus danys” per filtracions d’aigua procedents de la coberta plana de l’edifici. La causa del problema, segons apunta la missiva de la societat, va ser “l’aïllament deficient de les obres que el comú d’Andorra la Vella estava duent a terme en aquell indret”.
Com a mínim hi ha hagut cinc episodis de filtracions a l’aparcament
Dos dies després, Vinyes Patrimonial va demanar a la corporació que s’aturessin immediatament les obres i que es fessin els treballs d’urgència que fossin necessaris per restablir les condicions adequades d’aïllament i impermeabilització de la plaça amb l’objectiu d’evitar noves filtracions. El comú, en una carta de resposta del 27 de juny, assegurava que la plaça estava totalment impermeabilitzada, apuntava que el més probable era que l’aigua sortís del tub de desguàs de la canal i afirmava que caldria que l’empresa constructora encarregada de les obres de la plaça i Vinyes Patrimonial es posessin en contacte per revisar el tub i, si s’esqueia, reparar-lo.
En una nova carta al comú datada del 3 de juliol, Vinyes Patrimonial va tornar a requerir al comú que es fessin els treballs d’urgència necessaris per aturar les filtracions. Aquesta carta no va tenir resposta de la corporació de la capital, tot i que la societat sí que va mantenir contactes amb l’empresa constructora encarregada de les obres de la plaça i amb tècnics del comú. Els problemes a l’aparcament Vinyes, però, no es van aturar.
El 23 de juliol van produir-se danys a la planta set del pàrquing per filtracions procedents de la coberta. El dimarts 19 d’agost la pluja va tornar a provocar una entrada d’aigua a l’aparcament. El mateix va passar el 9 de setembre, el cap de setmana del 13 i el 14 de setembre i el 27 de setembre. En l’antepenúltim episodi, les filtracions van provocar la caiguda de ciment. Sortosament, no van haver-se de lamentar danys personals ni materials importants.
Un informe pericial de la companyia asseguradora de l’aparcament atribueix clarament la responsabilitat dels danys provocats per les filtracions sobre la infraestructura en el comú d’Andorra la Vella, com a impulsor de les obres de remodelació de la plaça del Poble, i l’empresa constructora, encarregada d’executar els treballs.