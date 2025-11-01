Religió
El copríncep episcopal prega pels difunts d’Escaldes en la primera visita oficial
Serrano ha aprofitat per "conèixer millor a la gent de la parròquia"
El Copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat, ha pregat avui als difunts del Cementiri vell d'Escaldes-Engordany durant la primera visita oficial a la parròquia. Serrano Pentinat ha expressat la seva satisfacció en veure els veïns escaldencs, majoritàriament padrins i padrines, durant la pregària. "És una tradició bonica, poder pregar per aquells que ja no estan", ha relatat Serrano. El Coprincep episcopal ha indicat que dos mossens descansen entre els seus nínxols: l'antic rector d'Escaldes, mossèn Guillem Adellach nascut el 30 de juliol de 1882 i el mossèn d'Andorra la Vella, Blai Fortuny, qui va ser enterrat amb la seva mare en morir als 90 anys al 2018.
El copríncep, acompanyat pel mossèn Jaume Soy, mossèn Toni Elvira i una vintena de feligresos, ha destacat la important labor dels que han marxat als regnes de deu. Serrano ha aprofitat la trobada per habituar-se al nou càrrec i copsar millor les inquietuds dels escaldencs. "Per mi tot és nou", ha reconegut Serrano, tot celebrant que ara pot "conèixer millor a la gent de la parròquia".
PARRÒQUIES
Primera visita de Serrano Pentinat a Escaldes
Redacció