Els faraons tornen al CAEE amb una nova mirada sobre la vida quotidiana de l’antic Egipte
La mostra es podrà visitar del 29 d'octubre al 21 de febrer del 2026
Egipte torna a visitar Escaldes-Engordany. El conseller de Cultura i Promoció Econòmica escaldenc, Valentí Closa; la responsable de Cultura, Anna Allué, i la directora del CAEE, Aurora Baena, han inaugurat aquest dijous l'exposició 'Del néixer al renéixer. Viure a l’antic Egipte' al Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE). La mostra, que enceta la nova temporada cultural, ofereix una visió del dia a dia dels antics egipcis, tractant temes com la maternitat, la infància, el treball o la mort, i inclourà peces com amulets, joies, ceràmiques i un sarcòfag amb una mòmia d’animal. "Hem volgut oferir una lectura de l’antic Egipte des de la continuïtat, per entendre la seva quotidianitat", ha explicat Allué.
El projecte es duu a terme en col·laboració amb el Museu Egipci de Barcelona, d’on procedeixen totes les obres. S’ha volgut "canviar el discurs, canviar el relat i adaptar-lo al museu, perquè ja l’havíem rebut una primera vegada i ara fem una segona, però des d’una altra perspectiva". El conservador Museu Egipci de Barcelona-Fundació Clos, Luis Manuel Gonzálvez, i la directora del Museu Egipci de Barcelona, Maxaixa Taulé, han encetat l'exhibició amb un recorregut inaugural per detallar la vida quotidiana dels egipcis desde el naixement fins a la mort.
Taulé ha destacat que "la relació entre el comú i el museu comença el 2009, amb una exposició que es deia 'Egipte, el pas a l’eternitat', i que va ser una de les més visitades del CAEE". Aquesta experiència exitosa, explica, és el que va motivar a reprendre la col·laboració en el marc del 25è aniversari de la institució. Segons Taulé, aquest retrobament ha permès treballar “paral·lelament, amb equip, per ser co-comissàries i fer un discurs diferent del que es va fer, fixant-nos més en la vida de les persones des que neixen fins que reneixen en el camp de les felicitats". En aquest sentit, subratlla que la voluntat era "parlar més de la quotidianitat de l’antic Egipte i no pas del que coneixem habitualment", mostrant aspectes com la infantesa, la vida adulta o les jerarquies socials.
Pel que fa a les activitats complementàries, Taulé ha remarcat que "és la nostra missió principal" construir iniciatives al voltant de les exposicions "per difondre, per arribar a la gent, per connectar amb elles". Ha insistit en la importància de "portar a les famílies aquí, que a través del joc, dels dibuixos i dels tallers puguin connectar amb un coneixement que no tenien prèviament", tal com Allué ha assenyalat amb les activitats complementàries sobretot "familiars". "Creiem que és molt important per fer que una societat sigui forta, crítica i poderosa, perquè al final el coneixement, com bé sabien els antics egipcis, és poder", ha clos.
L’exposició 'Del néixer al renéixer. Viure a l’antic Egipte' marca el retorn del CAEE a una temàtica que ja havia abordat fa vint anys, però amb una mirada completament nova. Aquesta nova edició es podrà visitar del 29 d’octubre de 2025 al 21 de febrer de 2026, i es presenta com una mostra "popular però molt exigent", tant pel seu contingut com per la seva proposta museogràfica.
A diferència d’altres mostres sobre Egipte, aquesta vol fugir dels tòpics i oferir una visió més humana i quotidiana. "Hem volgut recrear una miqueta amb aquesta exposició el que era l’Egipte i sortir una miqueta dels tòpics de l’exposició sobre l’Egipte", ha remarcat Allué. Les peces exposades inclouen amulets, joieria, ceràmica, petites escultures i un sarcòfag, així com la mòmia d'un gat.
Des de tallers de creació d'amulets o activitats infantils per 'petites i petits arqueòlegs' fins a conferències enfocades al rol de la dona doncs la família egípcia antiga, la programació complementària, segons ha instat Allué, pretén enriquir l'experiència més enllà de les visites guiades a l'exposició, les quals també compten amb una específicament per famílies.
La temporada al CAEE
A partir del març del 2026, el CAEE presentarà 'Celebrar Marilyn', una exposició que ret homenatge a Marilyn Monroe en el centenari del seu naixement. La mostra reunirà obres gràfiques d’artistes de gran renom com Andy Warhol, Salvador Dalí i Cindy Sherman, i proposarà una reflexió sobre com es va construir el mite de Marilyn i com la seva imatge ha marcat la cultura visual del segle XX.
Més endavant, entre juny i octubre del 2026, el centre acollirà 'La revolució de l’escultura', una ambiciosa exposició amb prop de quaranta peces originals d’autors com Apel·les Fenosa, Marcel Duchamp, Meret Oppenheim, Pau Gargallo, Jorge Oteiza i Antonio López. El recorregut oferirà una mirada panoràmica a l’evolució de l’escultura contemporània al llarg del segle XX, des de les formes més clàssiques fins a les propostes més avantguardistes.
