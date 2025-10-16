ESCALDES-ENGORDANY
L’antic Egipte torna a visitar el CAEE
L’any vinent l’espai expositiu acollirà una mostra commemorativa de Marilyn Monroe
El conseller de Cultura i Promoció Econòmica, Valentí Closa, i la responsable del departament, Anna Allué, van presentar ahir al matí la nova temporada d’exposicions del CAEE i de l’Espai Caldes, que s’estendrà fins a l’octubre del 2026. La proposta combina grans noms de la història de l’art amb creació contemporània i dona veu també a artistes del país. Closa va destacar “la qualitat i la diversitat d’una programació que manté l’excel·lència del CAEE i de l’Espai Caldes”, amb l’objectiu “d’explicar i donar contingut a totes les exposicions proposades”.
El CAEE obrirà la temporada amb l’exposició Del néixer al renéixer: vivències a l’antic Egipte, que es podrà visitar del 29 d’octubre del 2025 al 21 de febrer del 2026. La mostra, produïda expressament per al CAEE amb la col·laboració del Museu Egipci de Barcelona, recupera una de les col·laboracions més reeixides de la història del centre expositiu escaldenc.
Paral·lelament, l’Espai Caldes acollirà des del mes de desembre Les figures de la laïcité. 2000 ans de combats, de l’artista urbà francès Christian Guémy, conegut com a C215. En col·laboració amb l’ambaixada de França, la mostra reunirà una vintena de retrats i plantilles de gran format, a més d’obres creades in situ per l’artista, convertint l’espai en un laboratori viu de creació.
La temporada continuarà al CAEE amb Celebrant Marilyn 1926-2026, una exposició que commemora el centenari del naixement de Marilyn Monroe a través de l’obra gràfica d’artistes com Andy Warhol, Salvador Dalí, Cindy Sherman i Milton H. Greene, procedent de la col·lecció privada Rupérez. De març a juny del 2026, la mostra proposarà un recorregut per la transformació de Norma Jean en icona universal de la cultura i la llibertat femenina.
També s’hi podrà veure, de juny a octubre del 2026, La revolució de l’escultura, amb quaranta peces originals que il·lustren les transformacions de l’escultura del segle XX a través d’artistes com Apel·les Fenosa, Marcel Duchamp, Meret Oppenheim, Pau Gargallo, Jorge Oteiza, Antonio López o Susana Solano. L’Espai Caldes completarà la seva programació amb Inhabitabilitat inevitable, de Xavi Casals, que proposa una reflexió visual sobre la ciutat del futur, i amb Dones d’aigua, una mostra conjunta de Pepa Poch i Pilar Giró que fusiona pintura i poesia.
Èxit
La temporada arriba després de l’èxit de l’exposició Albrecht Dürer. Obres mestres del gravat renaixentista, que entre el 24 de juny i l’11 d’octubre del 2025 ha rebut 7.760 visitants, i d’aquesta manera ha esdevingut la segona mostra més visitada de la història del CAEE. El públic ha estat majoritàriament adult (68%) i andorrà (43%), i més de 1.700 infants han participat en els tallers i visites escolars programats.