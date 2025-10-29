Consell General
Els cònsols d’Andorra la Vella visiten les obres de restauració de la Casa de la Vall
La trobada ha finalitzat amb una reunió amb els síndics generals per tractar temes de col·laboració institucional
Els cònsols d’Andorra la Vella, Sergi González i Olalla Losada, han visitat aquest matí les obres de restauració de la Casa de la Vall i els treballs als entorns del monument, acompanyats dels síndics generals, Carles Ensenyat i Sandra Codina.
La visita ha permès conèixer l’estat de les actuacions, amb la previsió de reobrir l’edifici a finals d’any. També han recorregut els terrenys del futur teatre grec i la borda comunal adjacent, que acollirà serveis i vestidors.
La trobada ha finalitzat amb una reunió amb els síndics generals al nou Consell General per tractar temes de col·laboració institucional i coordinació amb els veïns.
NACIONAL
Redacció