RECUPERACIÓ
La restauració de Casa de la Vall avança a bon ritme
Les obres de restauració de Casa de la Vall avancen a bon ritme. A la sala del Consell ja s’ha retirat la taula i les cadires de l’interior de l’hemicicle i es faran canvis a les cadires dels consellers. Els treballadors també han aixecat el terra a la part de la capella. Així ho va comunicar ahir el Consell General en una publicació a les xarxes socials. A la planta baixa també s’ha començat a treballar i es durà a terme una redistribució dels espais per fer-los més eficients i accessibles.
L’objectiu dels treballs és deixar l’interior de l’edifici amb un aspecte el més similar possible al que tenia al llarg dels segles XVIII i XIX. En aquesta fase inicial, un cop retirat el parquet instal·lat als anys seixanta, es pot observar el terra original de l’edifici. També s’aprofita per millorar l’accessibilitat.